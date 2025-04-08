МТС объявил об отмене роуминга в Крыму и Севастополе

МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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Это последний из операторов "большой четверки", сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.

"Оператор МТС уведомил ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана", - заявили в пресс-службе регулятора.

Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным.

"В интересах абонентов МТС объявляет об отмене платы за роуминг в Крыму и Севастополе с 1 мая 2025 года. Несмотря на сохраняющиеся издержки на организацию роуминга в регионе, к новому туристическому сезону абоненты МТС со всей России смогут оплачивать мобильную связь на отдыхе в Крыму по расценкам своего "домашнего" региона. Сделать поездки более комфортными позволили усилия регуляторов по обеспечению справедливого распределения экономического бремени между локальными и федеральными операторами связи.", - подтвердили "РГ" принятое решение в МТС.

Напомним, ранее ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя.

С 1 марта 2025 года "МегаФон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Ранее об отмене роуминга заявили "ВТБ мобайл", а также "Т2 Мобайл" совместно с "Мирандой", оператором мобильной связи в Крыму и Севастополе.С 1 января 2025 года "Билайн" добровольно убрал наценку и привел тарифы к уровню домашнего региона.

МТС обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

"ФАС России завершила работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона", - заявили в Службе.

В прошлом году пользование услугами связи в Крыму и Севастополе в национальном роуминге по принципу "как дома" уже реализовали два местных оператора - ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".

Это стало возможным после рассмотрения дела в отношении ООО "К-телеком", являющегося основным оператором Крыма. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию снизились в 2-3 раза, рассказывали ранее "РГ" в пресс-службе ФАС.