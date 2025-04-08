Крупные европейские фармацевтические компании выдвинули ультиматум председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет Reuters.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении всех стран ЕС пошлины составили 20%.

По данным агентства, Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) призвала фон дер Ляйен принять «быстрые и радикальные меры» с тем, чтобы снизить риски оттока производителей лекарств из Европы в США на фоне протекционистских мер американской администрации.

Представители Bayer, Novartis и Novo Nordisk и ряда других корпораций, входящих в EFPIA, полагают, что Брюсселю следует внести изменения в нормативно-правовую базу отрасли и создать более благоприятные условия для инноваций.