Некоторые банки РФ продолжили снижать ставки по вкладам

РСХБ и Т-банк понизили ставки по ряду вкладов, максимальная ставка достигает 20,5% и 19,3% соответственно, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть в распоряжении ТАСС.

Россельхозбанк понизил ставки по рублевым вкладам сроком на 6 месяцев: в массовом сегменте - до 18,55-19,5% годовых; в массовом высокодоходном сегменте - до 18,75-19,5% годовых, в вип-сегменте - до 20,6-21,5% годовых.

Максимальная ставка понижена на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 20,5% годовых, базовая ставка - на 1,5 п.п., до 19,5% годовых (на вклады сроком 3 и 6 месяцев). Максимальная ставка в массовом высокодоходном сегменте понижена на 1 п.п. - до 20% годовых (на вклады на три месяца).

Т-банк понизил ставки по вкладам в рублях сроком на 2 месяца на 1-2,03 п.п. - до 17-19,15% годовых. Максимальная ставка понижена на 1,88 п.п. - до 19,3% годовых (вклады на 3 месяца с капитализацией).

Ранее Сбербанк анонсировал снижение ставок с 11 апреля 2025 года по ряду вкладов, максимальная ставка составит 20-20,25% годовых.