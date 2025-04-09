В России взлетел спрос на коллекторов

Количество вакансий в сфере взыскания долгов за 2024 год удвоилось, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК. Подобная динамика сохраняется уже третий год подряд. В первом квартале 2025 года спрос на специалистов в этой области вырос ещё на 25%, уточнили в SuperJob.

Наиболее активно таких сотрудников ищут в Екатеринбурге, Кургане, Ростове-на-Дону, Москве, Саратове и Уфе. Примечательно, что на вакансии взыскателей почти в два раза чаще откликаются женщины, чем мужчины.

По данным SuperJob, рынок труда демонстрирует чередование волн спроса: сначала растёт потребность в кредитных менеджерах, затем — в специалистах по взысканию. Так, пик интереса к продавцам кредитов пришёлся на декабрь 2024 года, а теперь наблюдается рост спроса на коллекторов. За последний год их средняя зарплата увеличилась на 9% и достигла 120 тысяч рублей.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают рост интереса к таким кадрам с увеличением долговой нагрузки населения и ростом просрочек по займам. Банки стремятся сократить объёмы просроченной задолженности, так как она требует дополнительного резервирования и снижает прибыль, пояснила доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.