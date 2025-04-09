Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

За последние четыре торговых дня акции американской технологической компании Apple подешевели на 23%, в результате чего она утратила статус самой дорогой компании в мире. Фирма уступила его компании Microsoft, передает телеканал CNBC.

По данным канала, к закрытию торгов 8 апреля цена Microsoft достигла $2,64 трлн, при этом рыночная капитализация Apple - $2,59 трлн. Перед введением американской стороной пошлин на ввоз зарубежной продукции капитализация каждой из компаний составляла более $3 трлн.

В то же время CNBC сообщает, что Apple, поддерживая тесные торговые связи с Китаем, испытывает на себе последствия тарифной политики американского правительства в большей степени, чем другие компании отрасли из США. По оценкам аналитиков швейцарского банка UBS, стоимость iPhone 16 Pro Max в США может увеличиться на 350 долларов из-за действия тарифов.

По данным Yahoo Finance, на момент закрытия торгов на электронной бирже Nasdaq (в 16:00 по восточному времени США, что соответствует 23:00 по московскому времени) стоимость акций Apple составила $172,42 за штуку. Это означает, что по сравнению с предыдущей торговой сессией произошло снижение стоимости бумаг на 4,98%.

2 апреля в США сообщили о том, что страна вводит таможенные пошлины на товары из 185 государств и территорий. С 5 апреля вступили в силу общие тарифы в размере 10%, а индивидуальные начнут действовать с 9 апреля.