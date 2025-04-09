Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Американская технологическая корпорация Apple за последние четыре торговые сессии претерпела падение стоимости бумаг на 23% и утратила статус самой дорогой компании мира, уступив техногиганту Microsoft. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его информации, по состоянию на время закрытия торгов 8 апреля стоимость Microsoft составляла $2,64 трлн, тогда как рыночная капитализация Apple - $2,59 трлн. До введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз зарубежной продукции капитализация каждой из компаний превышала $3 трлн. При этом CNBC подчеркивает, что Apple из-за своих тесных торговых отношений с Китаем страдает от тарифной политики руководства США больше других американских компаний в отрасли. Так, по данным аналитиков швейцарского банка UBS, на фоне действия тарифов цена iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на $350.

По данным сервиса Yahoo Finance, цена акций Apple на момент закрытия торгов на электронной бирже Nasdaq (16:00 по времени Восточного побережья США, 23:00 мск) составила $172,42 за штуку. По сравнению с предыдущей торговой сессией компания пережила падение стоимости бумаг на 4,98%.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.