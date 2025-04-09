Единственный в России производитель телевизоров остановил их выпуск

Единственный производитель российских телевизоров прекратил их выпуск из-за низкого спроса.

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Воронежский завод "Квант" сообщил об остановке производства единственных российских телевизоров Irbis, включенных в реестр радиоэлектронной продукции.

Прекращение производства связано с низким спросом, объяснило руководство завода. Отмечается, что даже система госзакупок акцентирует внимание на иностранных брендах телевизоров, а не отечественных.

Выпуск остановлен до конца 2025 года, пишет издание "Коммесантъ".