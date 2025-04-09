Минфин подготовил условия для возврата иностранных компаний

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков, передает 9 апреля РИА Новости.

Замминистра уточнил, что обсуждение документа состоится на этой неделе на заседании правительственной комиссии.

По словам Чебескова, правкомиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из России.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать реестр ушедших зарубежных компаний и в случае их возвращения повысить налог на прибыль до 35 процентов. Пакет соответствующих законопроектов 1 апреля внесла в Госдуму группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду».

Как писала «Парламентская газета», в России начнут маркировать игрушки, не прошедшие социально-психологическую экспертизу в соответствии с новым национальным стандартом. Среди критериев — оправдание насилия, сексуальные действия, отрицание семейных ценностей и даже «провоцирование у ребенка желания употребить наркотики».