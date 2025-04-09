Экс-дистрибьютор Tommy Hilfiger в России может обанкротиться

«Совкомбанк» намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве компании «Ритейл стори», которая поставляла в Россию продукцию Tommy Hilfiger. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Банк планирует также обанкротить Павла Баканина, которому принадлежит 78% в «Ритейл стори». Причина подачи заявления в суд кредитной организацией неизвестна.

Первые иски к «Ритейл стори» были поданы в сентябре 2024 года. Требования к компании рассматривались в упрощенном или приказном судопроизводстве. Это говорит о небольших объемах задолженностей дистрибьютора.

В 2025 году было зарегистрировано четыре судебных дела против «Ритейл стори». По словам экспертов, иски «Совкомбанка» могут быть связаны с просрочками компании по кредитам или займам.

«Ритейл стори» до 2023 года поставляла в Россию продукцию Tommy Hilfiger. Сейчас в портфеле компании один крупный бренд — производитель мужских рубашек Eterna, основанный в Австрии.

Весной 2022 года Tommy Hilfiger сообщил о закрытии своих магазинов в России. В 2023 году стало известно, что компания может провести ребрендинг в РФ.