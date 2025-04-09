Билл Гейтс лишил детей большей части своего богатства

Мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, какое наследство собирается оставить своим детям. Об этом сообщает Page Six.

Недавно Гейтс дал интервью известному индийскому блогеру Раджу Шамани. Речь, в частности, зашла о разных традициях. Шамани сказал, что родители в Индии стараются скопить для детей как можно больше денег и редко тратятся на благотворительность. На что Гейтс ответил, что планирует лишить наследников большей части своего богатства.

"Мои дети получили прекрасное воспитание и образование, однако им достанется менее одного процента от состояния. Я решил, что это (большее наследство) не пойдет им на пользу. У нас не династия. Я не прошу их управлять Microsoft". Билл Гейтс миллиардер, основатель компании Microsoft

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У 69-летнего Гейтса и его бывшей жены Мелинды трое детей: 28-летняя Дженнифер, 25-летний Рори и 22-летняя Фиби. При этом, как отмечает Page Six, состояние бизнесмена оценивается в 101 миллиард долларов (8,7 триллиона рублей) и один процент от него составляет более одного миллиарда долларов (86,1 миллиарда рублей).

«Я хочу дать им шанс получить собственный успех и доходы, стать значимыми, а не находиться в тени невероятной удачи и везения, которые были у меня», — добавил Гейтс.

Ранее сообщалось, что Мелинда Гейтс отказалась считать ошибкой развод с Биллом Гейтсом. Бывшая жена миллиардера заявила, что это было одно из самых важных решений в ее жизни.