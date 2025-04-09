Клиенты ВТБ смогут увидеть баланс телефона Т2 в онлайн-банке в реальном времени

ВТБ в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил сервис просмотра баланса телефона в режиме реального времени в ВТБ Онлайн, сообщает пресс-служба банка.

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Клиенты смогут также настроить автоплатеж баланса телефона.

В банке отметили, что в 2024 году число автоплатежей выросло на 40%.

По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, пользователям сервиса «живого баланса» больше не надо следить за балансом мобильного счета.

«Пользователям остается только вовремя оплачивать услуги связи без комиссии, не выходя из банковского приложения, либо подключить автоплатеж. Мы создаем условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали ВТБ для повседневных операций», — сказал он.

Яныкин добавил, что в ВТБ ожидают увеличения количества пользователей, пополняющих счет Т2 с помощью «ВТБ Онлайн», на 30%.

Также директор по продукту и клиентскому опыту Т2 Андрей Борзов рассказал, что новая услуга улучшит пользовательский опыт клиентов и укрепит лояльность к обоим брендам.