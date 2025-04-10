Кто судит креатив в России: Silver Mercury огласил состав жюри XXVI сезона

Оргкомитет премии Silver Mercury представил состав жюри в 2025 году. В XXVI сезоне премии проекты будут оценивать представители крупнейших брендов и агентств страны — включая Сбер, Яндекс, OZON, МТС, VK, X5 Group, Альфа-Банк, PHD, BBDO, Восход и другие. Состав жюри сверяли с отраслевыми рейтингами: в нём — эксперты из 22 из 30 крупнейших рекламодателей, 10 ведущих медиаагентств и 15 самых креативных агентств страны.

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Всего в судейский состав вошло более 600 специалистов — от C-level руководителей и директоров по маркетингу до бренд-стратегов, креативных лидеров и директоров по коммуникациям. Все — практики, которые работают на стороне бизнеса, в агентствах, диджитале, коммуникациях, СМИ и HR.

Как формировался состав жюри

Ключевое отличие этого сезона — децентрализованный подход. Судейство организовано по 12 тематическим блокам, каждый из которых курирует собственный председатель — эксперт-лидер с профессиональным авторитетом и опытом. Именно председатели формировали состав жюри в своих блоках: оценивали анкеты, предлагали кандидатуры, согласовывали экспертизы.

«В этом году мне хотелось собрать dream team из практикующих PR-профессионалов, учёных и ярких звёзд индустрии. Нам важно было охватить всё: B2C, B2B, B2G, кризисные кейсы, международные, исследовательские. Получилась сильная и сбалансированная команда», — говорит Лилия Глазова, генеральный директор PR News, председатель блока E. PR.

Кто вошёл — и по каким принципам

Отбор в жюри строился не на личных связях, а на экспертизе и релевантности. Председатели смотрели на опыт кандидатов, участие в других фестивалях, наличие кейсов-победителей, разнообразие профилей и географий, баланс агентств и брендов.

«На Silver Mercury ежегодно подаётся очень большое количество экспертов с качественными анкетами. Работать было удобно — хороший выбор кандидатов. Я в первую очередь ориентировался на релевантный опыт. Конечно, есть жюри, которых я знаю лично — но это скорее следствие 20 лет на рынке», — делится Илья Корнеев, управляющий партнёр агентства Affect, председатель блока H. SPECIFIC ISSUE.

Такой подход позволил собрать не просто престижные имена, а действительно сбалансированные экспертные панели: по опыту, по взглядам, по специализациям. Многие председатели стремились к соотношению 50/50 между брендами и агентствами.

Прозрачность, защита проектов и доверие к решению

Оценки каждого жюри публикуются в открытом доступе: участник может видеть, кто как проголосовал, на каждом этапе. Это усиливает ответственность и доверие к результатам.

«Прозрачность требует зрелости. Ты не снижаешь планку — ты готов объяснять. Это и есть профессионализм», — считает Екатерина Селявина, президент Movie и председатель блока G. MEDIA PRODUCTION.

В 2025 году также увеличено время на живую защиту проектов. По словам председателей, одного видеокейса уже недостаточно: нужно задать вопросы, услышать аргументацию и понять контекст.

«Иногда кейс в заявке выглядит красиво, но за ним не всегда стоит реальный эффект. А бывает наоборот — сделан глубоко и качественно, но изложен скромно. Живой диалог помогает понять мотивацию, барьеры, влияние на бизнес», — говорит Екатерина Грачёва, председатель блока L. CORPORATE & INTRACORPORATE & HR.

Что это даёт отрасли

Участие в жюри — не титул, а вклад в формирование отраслевых стандартов. А для самих экспертов — возможность сверить ориентиры и прокачать насмотренность.

«Во время судейства я учусь. Слушаю мнения уважаемых людей, оцениваю кейсы, расширяю насмотренность. А ещё — встречаю невероятных людей. Жюри — это всегда нетворкинг: самый разный, самый неожиданный», — говорит Илья Корнеев.

26-й сезон Silver Mercury: новая система — с теми, кто действительно влияет

Судейство в этом году — это 12 блоков, более 600 экспертов, прозрачная система голосования и реальные профессионалы в каждом направлении. Именно такое жюри способно определить лучшие кейсы — и задать новую планку качества для всей индустрии.