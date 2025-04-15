Центробанк отозвал лицензию у одного из российских банков

Банк России отозвал лицензию у банка «Промтрансбанк» (Банк ПТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов Банк ПТБ занимал 177 место в российской банковской системе.

Центробанк обосновал такое решение тем, что данная кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Она также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и обслуживала клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

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Кроме того, банк был «хронически убыточным». Проведенные собственником Банка ПТБ мероприятия по восстановлению финансового положения были недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника невозможна, добавил регулятор.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и назначил временную администрацию банка до момента назначения конкурсного управляющего.

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