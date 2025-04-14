«Ведомости»: число покупателей в магазинах одежды и обуви в апреле упало до 20%

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Одна из причин — резкое похолодание в первых числах месяца в ряде регионов России.

Число покупателей в магазинах одежды и обуви в России рухнуло
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Ухудшение погодных условий снизило желание потенциальных покупателей обновить гардероб. Россияне отложили покупки новой одежды и обуви. При этом ретейлеры ожидают восстановления спроса и пока не готовы к большим скидкам, сообщили газете «Ведомости» в компании Focus Technologies.

В начале апреля в ряде регионов европейской части, включая Москву, выпал снег, температура была на 2-4 градуса ниже нормы.

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