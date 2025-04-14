Число покупателей в магазинах одежды и обуви в России рухнуло

Одна из причин — резкое похолодание в первых числах месяца в ряде регионов России.

Ухудшение погодных условий снизило желание потенциальных покупателей обновить гардероб. Россияне отложили покупки новой одежды и обуви. При этом ретейлеры ожидают восстановления спроса и пока не готовы к большим скидкам, сообщили газете «Ведомости» в компании Focus Technologies.

В начале апреля в ряде регионов европейской части, включая Москву, выпал снег, температура была на 2-4 градуса ниже нормы.