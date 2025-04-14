Треть компаний из США потеряли право на обратный выкуп активов в России, которые они продали при уходе с рынка в 2022 году, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла», — сказал он «Эксперту».

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Эйджи пояснил, что западные предприятия заключали с новыми собственниками call-опционы на определённый срок, часть из которых уже недействительна. В 2023 году срок действия этих опционов сократили до трёх лет, а сейчас получить разрешения уже невозможно.