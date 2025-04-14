Wildberries ограничит продажу тату-наборов несовершеннолетним

Маркетплейс Wildberries проверяет информацию о возможных случаях продажи детям некачественных тату-наборов, кроме того, товары этой категории переносятся в раздел "Для взрослых", сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо гендиректору Wildberries Татьяне Ким с просьбой организовать проверку по фактам продажи детям потенциально опасных тату-наборов. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Wildberries всегда оперативно реагирует на обращения своих клиентов, правообладателей, государственных органов и общественных организаций, поэтому в настоящее время маркетплейс проводит проверку и осуществляет перенос таких товаров в раздел "18+", - сообщили в компании.

Таким образом, при заказе этой продукции покупателю потребуется подтвердить свой возраст, сами карточки товаров показываются в размытом (заблюренном) виде, а для получения товара на пункте выдачи заказов необходимо будет предъявить паспорт.

Процесс переноса товаров в соответствующий раздел происходит в течение трех суток. В объединенной компании указали, что Wildberries уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе.