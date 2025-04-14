Фестиваль рекламы и маркетинга Silver Mercury провел ребрендинг и презентовал новый сайт

11 апреля в пространстве Внутришоу прошла закрытая презентация ребрендинга фестиваля Silver Mercury для партнеров и лидеров мнений. Одна из самых известных в индустрии премий объявила себя экосистемой креативных коммуникаций Silver Mercury, состоящей из множества суббрендов. На презентации были представлены новая айдентика, разработанная Terminal Design Branding Agency, а также сайт, подготовленный совместно с командой Bono digital x creative. Спецгостем мероприятия стал DJ GROOVE.

© Пресс-служба

«Серебряный Меркурий» провел ребрендинг и окончательно стал Silver Mercury. Теперь это не просто премия в рамках фестиваля, а целая экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций. Что изменилось? Почти все. От логотипа и сайта до философии. Была премия в рамках фестиваля — стали: федеральная премия SM Awards с конкурсами SM Public Vote и SM Retrograde, региональные премии SM Regions, молодежная премия SM Young в формате турнира, профильная конференция SM Conference и многое другое. Все эти изменения нужны, чтобы воплотить в реальность главную миссию SM: помочь талантам зарабатывать.

© Пресс-служба

Крылья, давно присутствующие в визуальной ДНК Silver Mercury, обрели новое значение. Теперь это не просто декоративный элемент, а ключевой символ бренда: движение вперед, свобода в креативе, стремление к большему и желание вести за собой. В них — и мифология бога торговли, и дух современной индустрии. Так сформировался цельный образ SM как современного Меркурия: с крыльями, но твердо стоящего на ногах, готового нести индустрию вперед.

© Пресс-служба

Голос Silver Mercury — это сочетание экспертности и свободы. Бренд говорит от лица тех, кто знает индустрию изнутри, умеет задавать тренды и в то же время остается в диалоге — не сверху вниз, а на равных. С одной стороны — уверенность, вес, авторитет. С другой — стиль, ирония, амбиции. Такой тон подчеркивает главную задачу SM: объединять индустрию вокруг смысла, а не просто формата. ToV Silver Mercury — это приглашение в сообщество, где ценят идеи, силу, талант и амбиции.

© Пресс-служба

Один из главных вызовов нового стиля: сделать так, чтобы после ребрендинга SM стало узнаваемым и единственным названием, а люди перестали дробить бренд на три варианта и начали говорить: SM = Silver Mercury = экосистема.

© Пресс-служба

Чтобы добиться этого, команде и Terminal Design Branding Agency пришлось думать не просто про графику, а про язык символов. Айдентика должна была не просто понравиться — она должна была въесться в сознание. Логотип, крылья, фирменный шрифт, даже декоративные символы — всё работает на одну цель: создать устойчивую визуальную ассоциацию. Не просто красиво. Узнаваемо.

© Пресс-служба

Одно из самых ярких решений — \\\ слеши ///. Они не про избыточный креатив, а про точное попадание: минимализм, который все уже знают и используют каждый день. Эти символы есть на клавиатуре у каждого — и теперь с ними можно «окрылять» слова, собирать идеи, создавать контекст. SM стал ближе — \\\ рядом с каждым ///. Достаточно одного жеста — и ты уже часть бренда.

© Пресс-служба

В процессе ребрендинга стало очевидно: визуальные изменения не будут работать в отрыве от цифровой среды. Сайт Silver Mercury — это первое, с чем сталкивается человек, впервые услышавший про проект. Поэтому он должен был не просто рассказывать, а вовлекать и направлять. Новый сайт, разработанный командой Bono digital x creative, стал полноценной платформой: чистый интерфейс, быстрый вход в каждый продукт, лаконичные тексты, живая навигация. Всё — в одном визуальном языке.

© Пресс-служба

11 апреля все лидеры индустрии собрались в пространстве «Внутришоу» на Silver Hack Party, чтобы засвидетельствовать перезагрузку бренда. Вечеринка, выстроенная по формуле «зумеры + технологии», таким образом стала digital-инверсией возраста SM — 26 лет, типичного для поколения Z. Эта концепция несет в своей смысловой конструкции энергию, мышление и подход к делу: цифровой, гибкий, открытый. Такая подача позволяет быть ближе к молодым командам и при этом сохранять статус среди лидеров рынка.

© Пресс-служба

В течение всего сезона команда SM планирует подсвечивать новую айдентику через партнерские коллаборации и спецпроекты. Одним из таких стал новый вкус лимонада “Лапочка” - яблочный шорли, попробовать который можно будет эксклюзивно на церемонии награждения SM Awards 3-6 июня и конференции SM Network 3-5 июля в Москве. И это только начало: еще одна коллаборация готовится с брендом одежды Asia st71 — подробности пока держат в секрете, но обещают удивить на SM Awards.

© Пресс-служба

Ребрендинг Silver Mercury — это не про новый логотип. Это про смену масштаба и роли в индустрии. Из премии проект превратился в экосистему: с направлениями для регионов, молодых специалистов, HR-рынка, с платформой конференций и собственным бизнес-клубом. Но главное — не количество продуктов, а то, зачем они создаются. Миссия SM проста и амбициозна: \\\ Мы хотим, чтобы таланты зарабатывал ///. Не просто вдохновлялись и участвовали, а получали отдачу. Участие в Silver Mercury — это не награда ради диплома, а трамплин к реальным результатам.

© Пресс-служба

Агентства — получают клиентов и укрепляют репутацию. Бренды — находят сильных подрядчиков и партнёров для креативных коллабораций. Специалисты — подтверждают уровень и выходят на новый виток карьеры. Молодёжь — находит наставников, команду, опыт и уверенность через Young Mercury. Все это работает, потому что экосистема Silver Mercury устроена как площадка роста.

© Пресс-служба

К 2030 году SM ставит перед собой цель — выйти на 10 000 заявок. Это не просто цифра. Это индикатор доверия, влияния и необходимости. Сегодня у SM — развитая оргструктура, сильная команда, понятные смыслы. Но самое важное — понимание, что индустрии нужен не очередной конкурс, а свой дом, свой голос, свой ориентир.