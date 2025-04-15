США пригрозили Meta* продажей WhatsApp и Instagram**

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в монополии, пригрозив принудительной продажей соцсети Instagram (запрещена в России) и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.

Утверждается, что 14 апреля глава Meta Марк Цукерберг выступил в суде по этому иску, отвергнув все обвинения. В FTC уверены, что Meta купила Instagram и WhatsApp для того, чтобы противостоять их конкуренции с Facebook (запрещенная в России соцсеть). Суд ссылается на электронные письма, где Цукерберг прямо называл Instagram конкурентом до его покупки.

Агентство отмечает, что потеря Instagram для Meta может привести к серьезному падению доходов. В 2025 году соцсеть принесет компании около 37 миллиардов долларов доходов от рекламы, что составляет около половины всех рекламных доходов корпорации в США.

Ранее Meta урегулировала спор с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов по иску о блокировке его аккаунтов. Аккаунты главы государства были заблокированы 6 января 2021 года на фоне атаки сторонников Трампа на Капитолий, их восстановили только через два года.

*Признана в России экстремистской и запрещена

**Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена