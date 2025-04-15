Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме нанимает иностранцев для работы на складах в рамках международного сотрудничества, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там добавили, что обязательным условием является разрешение на работу. Так в компании объяснили сообщения о найме сотен граждан КНДР.

Компания в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества. Wildberries соблюдает необходимые требования при сотрудничестве с занятыми из-за рубежа в рамках пилотного проекта. По его итогам мы примем решение о масштабировании. Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России, — сообщили в пресс-службе.

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Там отметили, что на данный момент на логистических центрах Wildberries работают граждане России. При этом, уточнили в компании, на двух объектах в Московской области предусмотрена возможность для устройства на работу жителей стран ЕАЭС.

Ранее компания Wildberries&Russ начала проверку после инцидента с избиением сотрудницы пункта выдачи заказов агрессивной клиенткой. Отмечается, что пострадавшая находится у себя дома на лечении, ее состояние оценивается как стабильное.