ЦБ ожидает продолжения «взаимопроникновения банков и маркетплейсов»

Банк России ожидает, что процесс "взаимопроникновения банков и маркетплейсов" продолжится, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ Data Fusion.

"Мы видим, что в маркетплейсы все больше и больше проникает финансовая сфера, потому что все понимают, что клиенту нужно одновременно все в один клик. И здесь человеку вообще без разницы, кто за этими сервисами стоит. Это комплексные сервисы, банки или маркетплейсы. Такое взаимопроникновение - это та тенденция, которая обязательно будет продолжаться", - сказала она.

Эти взаимопроникновения, по словам Набиуллиной, приведет к тому, что банки и маркетплейсы станут если не идентичными, то очень похожими друг на друга, и конкуренция будет достаточно жесткой.

Регулирование вложений банков в экосистемы

"И если говорить о роли ЦБ, мы регулируем банки. Естественно, если банки идут в экосистемы, мы там же включаем через банки регулирование такое. Когда банки вкладывают активы в экосистемы, мы не хотим, чтобы эти вложения делались за счет денег вкладчиков. Потому что вкладчики не понимают, куда они вкладывают. Такого рода вложения должны делаться за счет капитала банков, акционеров", - сказала она.

Поэтому ЦБ готовит такое регулирование, и со следующего года оно будет постепенно внедряться для того, чтобы ограничить риски вкладчиков, указала Набиуллина.