В Bosch высказались о возвращении на рынок РФ

Немецкая компания Вosch заявила, что не имеет никаких деловых отношений с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что на российских заводах бренда, которые находятся под управлением АО «Газпром бытовые системы», летом 2025 года запустят производство.

Журналисты пояснили, что в настоящее время уже стартовали работы по наладке оборудования, ведется подбор поставщиков, создаются прототипы и образцы техники.

«Вosch не имеет никаких деловых отношений с Россией, а также не планирует это менять», — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за экономического кризиса Bosch закроет промышленные площадки в Лайнфельден-Эхтердингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и в Зебнице (Саксония) к конце следующего года.

Hyundai прокомментировала сообщения о планах по продажам автомобилей Kia в России