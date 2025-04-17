В США захотели запретить американцам пользоваться китайской нейросетью

Власти США хотят запретить американцам пользоваться нейросетями китайского проекта DeepSeek, об этом сообщает The New York Times (NYT).

Источники издания отметили, что в Вашингтоне предпринимают шаги по пресечению деятельности китайского стартапа и его поддержки со стороны ведущего американского производителя чипов Nvidia.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе приняла меры по ограничению продажи чипов искусственного интеллекта Nvidia Китаю. Власти также планируют ввести экономические меры, которые помешают Пекину покупать американские технологии.

Конгресс также оказывают давление на Nvidia, начав расследование о продаже чипов в азиатском регионе. Конгрессмены выясняют, сознательно ли американский производитель предоставил DeepSeek критически важную технологию для разработки ИИ.

В конце января, когда результаты модели DeepSeek впервые были представлены широкой публике, акции лидеров технологической отрасли рухнули, в том числе производитель чипов Nvidia подешевел на 600 миллиардов. После достижения локального минимума в первой половине марта акции компании прибавили более 15 процентов.