В России собрались ужесточить условия найма на работу

Министерство труда и социальной защиты России предлагает дополнить Трудовой кодекс (ТК) новыми дополнительными признаками трудовых отношений, чтобы исключить их смешение с гражданско-правовыми отношениями и избежать возможных спорных ситуаций. Об этом со ссылкой на проект поправок сообщает РБК.

По оценке ведомства, нововведение не только повысит эффективность имеющихся механизмов защиты трудовых прав, но и «обеспечит достижение экономических интересов государства». Речь идет об увеличении сбора налогов и других платежей со стороны работодателей.

Ужесточение условий найма не позволит компании или предпринимателю привлекать к работе сотрудников на основании гражданско-правовых договоров. Принятие документа позволит Роструду обращаться в суд для признания отношений трудовыми и, соответственно, получения выплат со стороны работодателя, что и является ключевой идеей.

Как говорится в пояснительной записке, проблема уклонения работодателей от оформления трудовых отношений в целях экономии все еще актуальна. В 2024 году Роструд выявил более 800 тысяч таких случаев.

В список признаков, которые свидетельствуют о сокрытии реального характера отношений между субъектами, Минтруд хочет включить их устойчивость и стабильность, подчиненность и зависимость труда, выполнение работником действий в соответствии с указаниями работодателя и наличие дополнительных гарантий работнику, интегрированность работника в организационную структуру компании, наличие у него еженедельных выходных дней и ежегодных отпусков, предоставление инструментов, материалов и механизмов.

Также из число должны будут войти оплата расходов, связанных с поездками сотрудника в рабочих целях, осуществление периодических выплат работнику, для которого они являются основным или единственными источником доходов.

Указанные признаки ведомство взяло из постановления пленума Верховного суда, которым руководствуются судьи для рассмотрения соответствующих дел. Изменение ТК потребовалось в связи с тем, что сложившаяся судебная практика слишком различается.

Принятие документа позволит Роструду самостоятельно общаться в суд с иском о признании отношений трудовыми, даже без соответствующего заявления работника. Такое право даст новые способы борьбы с неформальной занятостью и увеличит сборы с компаний.

Ранее доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что на российском рынке труда около 20-30 процентов неоформленных работников, при этом в прошлом году число россиян, получающих зарплату в конвертах, существенно выросло.