Стало известно, кто помог Ariston вернуть бизнес в Россию

Передачу российского подразделения Ariston структурам «Газпрома» отменили после переговоров с итальянскими дипломатами при участии неизвестного частного посредника.

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Об этом пишет Financial Times.

«Министерство иностранных дел Италии, посольство Италии в Москве и частное итальянское лицо сыграли ключевую роль в переговорах об отмене соглашения», — говорится в материале.

Уточняется, что Россия с самого начала обозначила «временный характер мер и возможность их отозвать».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил временное управление в отношении «дочки» Ariston.