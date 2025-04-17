Суд в США признал Google монополистом на рынке интернет-рекламы

Суд в Александрии (штат Вирджиния) постановил, что компания Google злоупотребляла своим положением на рынке для сохранения монополии в сфере размещения рекламы в интернете. Об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда.

Из них следует, что Google на протяжении более 10 лет прибегала к "антиконкурентным действиям" с тем, чтобы "обрести и сохранить монополию на рынках серверов показа рекламы". В постановлении суда подчеркивается, что технологический гигант умышленно сокращал возможности для конкуренции, тем самым нарушая права клиентов, стремящихся разместить рекламу в интернете, а также ее потребителей. Руководство компании настаивало на том, что лидерство Google на рынке интернет-рекламы в США связано с качеством предоставляемых ей услуг.

Газета The Washington Post отмечает, что Google может оспорить вердикт суда.

В августе прошлого года аналогичное решение вынес федеральный суд столичного округа Колумбия. Он постановил, что Google заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения корпорация заключила с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.