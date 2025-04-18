В Госдуме прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию

У руководства IKEA обязательно появится желание вернуться в Россию, но нужно сначала оценить, как компания уходила с рынка РФ, какие убытки были причинены. Так сообщения о возможном возвращении IKEA в беседе с RT прокомментировал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

Депутат призвал сначала изучить, как именно компания покидала российский рынок – если работа завершалась с соблюдением российских законов и выполнением всех обязательств, в том числе по отношению к сотрудникам, то процедура возвращения не должна быть обременительной.

В случае, если уход был сопряжен с нарушениями, нанес ущерб стране, то все убытки нужно покрыть, наложив серьезные экономические санкции, подчеркнул Гутенёв.

«А если правительство России сочтет данный сегмент экономической деятельности, занятый российскими компаниями, достаточно заполненным, то, возможно, им и не найдется места», — добавил парламентарий.

Он призвал оставаться принципиальными в вопросе возвращения ушедших в 2022 году из России компаний, ориентируясь на то, юрисдикцию каких стран они представляют. Так, если речь идет о недружественном России государстве, участвующем в заморозке активов, то должны приниматься соответствующие меры, которые покажут, что так поступать недопустимо, заключил депутат.

IKEA зарегистрировала еще один товарный знак в России

Напомним, IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания подала четыре заявки еще в 2023-м, но только в этом году Роспатент одобрил две из них. Однако, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, вряд ли это случится в ближайшие годы.