«Мы уже 4 часа ждем»: туристы с большим трудом покупают билеты в южные поезда

TourDom

По 3&ndash;4 часа сегодня провела возле компьютера часть туристов, которые сегодня утром спланировали купить билеты в южные поезда. В субботу открылись продажи на 17 июля. Большинство из пассажиров понимали, что могут столкнуться со сложностями, связанными с ажиотажем. В 08:00 обычно наступает пик нагрузки на сайте перевозчика. Но возникшие проблемы превзошли их ожидания.

«Мы уже 4 часа ждем»: туристы с большим трудом покупают билеты в южные поезда
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&laquo;Ни на сайте, ни в мобильном приложении не грузит. На секундочку, время 09:39. Пиковый момент, по сути, уже прошел, он приходит на 8 утра. Судя по всему, проблема глубже&raquo;, &ndash; пишут пассажиры в официальной группе во &laquo;ВКонтакте&raquo;.

Попытка подождать еще немного не увенчалась для них успехом: &laquo;Сегодня апофеоз просто. Люди планировали в выходной купить билеты &ndash; и на тебе. Сайт не работает 3 часа&raquo;, &ndash; написал еще один турист в 10:51. &laquo;С 8 утра по настоящее время сайт просто висит&raquo;, &ndash; вторят ему другие клиенты.

&laquo;Вы работать вообще собираетесь? 4 часа куча людей ждет, когда ваши программисты наконец-то начнут действовать?!&raquo; &ndash; негодовали туристы.

Гневные комментарии сменились на более лояльные примерно к полудню по Москве: &laquo;Заработал сайт с горем пополам... но билетов уже нет. Спасибо огромное за испорченный отпуск!&raquo; Некоторых все-таки ждал хеппи-энд после длительных и многочисленных попыток: &laquo;Мне удалось выкупить 5 билетов с нормальными местами (не боковые). Спустя 4 часа сплошной нервотрепки&raquo;.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в Петербурге ночью занимают очереди у касс на вокзале, чтобы гарантированно купить билеты на юг.

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