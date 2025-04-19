«Мы уже 4 часа ждем»: туристы с большим трудом покупают билеты в южные поезда

По 3–4 часа сегодня провела возле компьютера часть туристов, которые сегодня утром спланировали купить билеты в южные поезда. В субботу открылись продажи на 17 июля. Большинство из пассажиров понимали, что могут столкнуться со сложностями, связанными с ажиотажем. В 08:00 обычно наступает пик нагрузки на сайте перевозчика. Но возникшие проблемы превзошли их ожидания.

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«Ни на сайте, ни в мобильном приложении не грузит. На секундочку, время 09:39. Пиковый момент, по сути, уже прошел, он приходит на 8 утра. Судя по всему, проблема глубже», – пишут пассажиры в официальной группе во «ВКонтакте».

Попытка подождать еще немного не увенчалась для них успехом: «Сегодня апофеоз просто. Люди планировали в выходной купить билеты – и на тебе. Сайт не работает 3 часа», – написал еще один турист в 10:51. «С 8 утра по настоящее время сайт просто висит», – вторят ему другие клиенты.

«Вы работать вообще собираетесь? 4 часа куча людей ждет, когда ваши программисты наконец-то начнут действовать?!» – негодовали туристы.

Гневные комментарии сменились на более лояльные примерно к полудню по Москве: «Заработал сайт с горем пополам... но билетов уже нет. Спасибо огромное за испорченный отпуск!» Некоторых все-таки ждал хеппи-энд после длительных и многочисленных попыток: «Мне удалось выкупить 5 билетов с нормальными местами (не боковые). Спустя 4 часа сплошной нервотрепки».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в Петербурге ночью занимают очереди у касс на вокзале, чтобы гарантированно купить билеты на юг.