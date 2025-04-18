Приложение Т-Банка вернулось в App Store

В App Store появилось новое приложение под названием Freelance Case. Как сообщил Т-Банк в своем Telegram-канале, это официальный мобильный клиент банка.

Как уточняется, это последняя версия: более быстрая, безопасная и с новыми функциями. В любой момент приложение могут удалить из App Store, в этой связи рекомендуется скачать его как можно скорее.

«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием. Приложение могут удалить из App Store в любой момент — скачайте его, пока это возможно», — говорится в публикации банка.

Ранее сообщалось, что один из российских банков решил замаскировать свое мобильное приложение в App Store под проект «Учет надоя». Речь идет о Россельхозбанке. В соответствии с описанием, программа «Учет надоя» разработана для того, чтобы упростить и сделать более эффективным процесс учета и мониторинга надоев молока на ферме. Автором программы является Владимир Барсуков.