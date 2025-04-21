Савеловский суд Москвы вынес решение о разделе имущества между основательницей Wildberries Татьяной Ким и ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком, согласно которому Бакальчук должен Ким 217 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

Отмечается, что, согласно решению суда, Бакальчуку достались в собственность квартира в Люберцах, земельный участок в Московской области, принадлежащие ему компании "Подольск логистика" и "ВБ девелопмент", а также денежные средства, находящиеся на его счетах.

"Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей", – рассказали в Wildberries.

Там также подчеркнули, что проектная компания "ВБ девелопмент", принадлежащая Бакальчуку, имеет задолженность перед Wildberries по более чем 60 договорам.

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"Договорами было предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, однако компания так и не предоставила никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ в ответ на запрос Wildberries", – добавили в пресс-службе.

Также Wildberries обратилась в суд с иском к "ВБ девелопмент" на 713 миллионов рублей. Иск связан с неуплатой заема, который был выдан компанией. Отмечается что по данному иску суд уже принял обеспечительные меры, арестовав указанную сумму на счетах "ВБ девелопмент".

Кроме того, согласно картотеке арбитражных дел, в данный момент суды 11 российских регионов рассматривают свыше 37 исков от подрядчиков к компании "ВБ девелопмент" на общую сумму более 149 миллионов рублей.

Ранее столичный суд по делу о разделе имущества Ким и Бакальчука вынес решение в пользу первой. По решению судьи доля в 1% в Wildberries, которой владел Бакальчук, отошла Ким. Также за ней останется 100% доли в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.