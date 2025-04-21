Счета частной российской космической компании заморозили

Lenta.ru

Частная российская космическая компания SR Space, занимающаяся производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках по решению Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишет РБК.

Счета частной российской космической компании заморозили
© РИА Новости

Гендиректор компании Олег Мансуров подтвердил факт блокировки, но заверил, что решение не отразится на деятельности компании в средне- и долгосрочной перспективой, потому что связано оно с кассовым разрывом.

Так называют ситуацию, когда у компании отсутствуют средства на обязательные расходы из-за задержек со стороны покупателей товаров или услуг. По словам главы SR Space, в конце апреля или в мае средства по контрактам или от инвесторов поступят, и блокировка завершится.

Мансуров напомнил, что компания уже сталкивалась с такой ситуацией, а сами кассовые разрывы свойственны большинству бизнесов. По каким контрактам наблюдается задержка платежей не уточняется.

Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Евгений Борисов усомнился, что блокировка счетов связана с одним только кассовым разрывом, потому что последний, как правило, ФНС волнует редко. Чаще всего речь идет о наличии у компании недоимки по налогам, которую не удалось собрать через стандартные процедуры и переговоры.

Эксперт предположил, что в этом случае имеет место неуплата налогов по зарплате (проблемы с другими налогами у стартапов возникают редко), а это значит, что, скорее всего, сама зарплата сотрудникам тоже не выплачивается. И это уже стало бы достаточным поводом для блокировок.

В свою очередь, партнер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев указал, что кассовый разрыв является самой частой причиной исчезновения компаний. Однако в каждом случае следует понимать величину разрыва. Если он составляет несколько миллионов рублей, то стартап справится, а если это сотня миллионов, то будет гораздо сложнее.

В мае прошлого года стало известно, что многопрофильный холдинг Т1, занимающийся разработкой и интеграцией программного обеспечения, отказался от сотрудничества с SR Space в проекте по выводу спутников на орбиту. В холдинге посчитали, что идея оказалась далека от реальностей рынка.

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