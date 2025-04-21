Счета частной российской космической компании заморозили

Частная российская космическая компания SR Space, занимающаяся производством легких и сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, столкнулась с приостановкой операций по счетам в банках по решению Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишет РБК.

Гендиректор компании Олег Мансуров подтвердил факт блокировки, но заверил, что решение не отразится на деятельности компании в средне- и долгосрочной перспективой, потому что связано оно с кассовым разрывом.

Так называют ситуацию, когда у компании отсутствуют средства на обязательные расходы из-за задержек со стороны покупателей товаров или услуг. По словам главы SR Space, в конце апреля или в мае средства по контрактам или от инвесторов поступят, и блокировка завершится.

Мансуров напомнил, что компания уже сталкивалась с такой ситуацией, а сами кассовые разрывы свойственны большинству бизнесов. По каким контрактам наблюдается задержка платежей не уточняется.

Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Евгений Борисов усомнился, что блокировка счетов связана с одним только кассовым разрывом, потому что последний, как правило, ФНС волнует редко. Чаще всего речь идет о наличии у компании недоимки по налогам, которую не удалось собрать через стандартные процедуры и переговоры.

Эксперт предположил, что в этом случае имеет место неуплата налогов по зарплате (проблемы с другими налогами у стартапов возникают редко), а это значит, что, скорее всего, сама зарплата сотрудникам тоже не выплачивается. И это уже стало бы достаточным поводом для блокировок.

В свою очередь, партнер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев указал, что кассовый разрыв является самой частой причиной исчезновения компаний. Однако в каждом случае следует понимать величину разрыва. Если он составляет несколько миллионов рублей, то стартап справится, а если это сотня миллионов, то будет гораздо сложнее.

В мае прошлого года стало известно, что многопрофильный холдинг Т1, занимающийся разработкой и интеграцией программного обеспечения, отказался от сотрудничества с SR Space в проекте по выводу спутников на орбиту. В холдинге посчитали, что идея оказалась далека от реальностей рынка.