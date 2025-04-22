Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

Аудит «Почты России», проведенный Счетной палатой, выявил многочисленные проблемы, в числе которых неэффективность управления, убыточность и неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. Об этом говорится в материале Счетной палаты, опубликованном на сайте ведомства.

Проверка касалась результатов использования средств, выделенных государством «Почте России» в 2020-2024 годах, а также в первом квартале 2025 года. По ее итогам аудиторы направили обращения в правительство, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС).

В них, в частности, указано, что с 2020 года на конец 2024-го долги компании выросли на 70 процентов, до 128,3 миллиарда рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 годах — на 79,7 процента, до 10,6 миллиарда рублей. При этом лимит заимствований не установлен, а отношение чистого долга к прибыли в десятки раз превышает норму.

Однако даже столь быстрое расходование средств не позволило решить проблему модернизации объектов недвижимости, их средний уровень изношенности составляет 70 процентов. Кроме того, около двух тысяч объектов используются неэффективно, то есть загружены не полностью, или не используются вовсе. Например, загрузка Павелецкого прижелезнодорожного почтамта почти в центре Москвы и современного логистического центра «Внуково» не превышает 15 процентов.

Говорить о какой-либо стратегии компании не приходится на фоне постоянных изменений. Так, за пять лет организационная структура «Почты России» пересматривалась 25 раз, сменилось три генеральных директора. В ходе таких перетрясок штат советников вырос на 65 процентов, а фонд оплаты их труда — в полтора раза. Заместители гендиректора в среднем занимали свою должность один год и пять месяцев, что не позволяет говорить о какой-то преемственности.

Если говорить о повышении доступности услуг, то наблюдается движение в обратном направлении. В 2020-2023 годах число почтовых отделений, работающих в сокращенном режиме, выросло в два раза. По состоянию на 1 января 2024 года временно каждое шестое почтовое отделение не работало из-за недокомплекта штата, нерентабельности и отсутствия помещений.

Счетная палата предложила разработать проект стратегии развития почтовой связи до 2030 года, утвердить перечень отделений, подлежащих модернизации в ближайшие пять лет, установить лимит долговых обязательств, а также назначить денежную компенсацию за несвоевременную выплату пенсий для ее получателей.

Ранее фармацевты выступили против планов правительства поддержать «Почту России», разрешив ей продажу безрецептурных лекарств. В профильных ассоциациях подчеркнули, что такое решение стало бы опасным для здоровья россиян из-за некомпетентности сотрудников компании и нарушает правила конкуренции на рынке.

Еще одной инициативой Минцифры (курирует компанию) стало повышение штрафов для нарушителей ПДД и направление собранных таким образом средств на поддержку «Почты России».