Сбер выплатит рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за 2024 год рекордные 786,9 млрд рублей (или 34,84 рубля на акцию), следует из материалов банка.

"Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Сбера по итогам 2024 года в дистанционном формате, и принял следующие решения: рекомендовать собранию принять решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей, или 34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию; утвердить 18 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год", - указано в материалах.

Сбербанк также сообщил, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня.

"Утвердить 30 июня 2025 года датой проведения годового общего собрания акционеров, 5 июня 2025 года (конец операционного дня) - датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании", - отмечается в материалах Сбера.

В банке добавили, что собрание пройдет в заочном формате.

В рамках существующей дивидендной политики, Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.

Банк второй год подряд показал рекордный финансовый результат. По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 4,8% и достигла 1,58 трлн рублей. Финансовый результат превысил рекордный уровень 2023 года, когда чистая прибыль составила 1,508 трлн рублей. За 2023 год госбанк также заплатил акционерам рекордные дивиденды в размере 750 млрд рублей.