Новости о релизе аналога H100 от Huawei обрушили акции NVIDIA

Акции NVIDIA резко просели на 5,6% после появления информации о готовящихся поставках продвинутого ИИ-чипа HUAWEI Ascend 910C.

Это первый реальный конкурент для NVIDIA H100, производимый в Китае и способный обеспечить сопоставимую производительность. На фоне новых санкций со стороны США, ограничивших поставки чипов H20 в Китай, HUAWEI спешит занять освободившуюся нишу.

По данным Reuters, Ascend 910C — это не принципиально новый чип, а усовершенствованная версия 910B, два экземпляра которого объединяются в один кристалл с высокой степенью интеграции. Источники утверждают, что по мощности 910C вплотную приближается к флагманскому H100 от NVIDIA.

Ранее аналитики CSIS оценивали, что при полномасштабном запуске Китай сможет произвести до миллиона таких чипов, при условии бездефектной интеграции. Несмотря на санкции, значительная часть кристаллов Ascend 910B, по слухам, была изготовлена на мощностях TSMC до 2020 года, что уже вызывает вопросы у американских регуляторов.