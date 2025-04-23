Крупнейший производитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях

Крупнейший отечественный изготовитель сельскохозяйственной техники, предприятие «Ростсельмаш», сократил 2000 работников с осени 2024 года. Об этом заявил совладелец компании и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью изданию «Коммерсантъ». Он отметил, что на такой шаг пришлось пойти вследствие падения рынка.

Аграрии перестали приобретать сельхозтехнику из-за высокой стоимости заемных средств и из-за судественного сокращения доходов. Из-за этого осенью прошлого года рабочие завода перешли на трехдневную рабочую неделю. Сейчас на «Ростсельмаше» вновь действует пятидневка, но в «сниженном режиме». По словам Бабкина, это отрицательно сказывается на «дисциплинированности и стабильности качества», однако продолжать увольнения компания не планирует, поскольку в противном случае всех придется обучать с нуля.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в сфере зерновых культур фиксируется кризис, так как фермеры отказываются выращивать нерентабельные культуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».