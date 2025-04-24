Портал «Рамблер» признан «Компанией года» среди российского делового сообщества

Эксперты премии отметили значительный общественный вклад, цифровую трансформацию бизнеса и значимые коммуникации

23 апреля 2025 года в ресторане Savoy состоялась торжественная церемония вручения ежегодной бизнес-премии «Компания/Персона года». В номинации «СМИ» победителем признан портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

В ноябре 2024 года «Рамблер» перезапустился как первый в России LLM-портал на базе больших языковых моделей (GigaChat от Сбера). Пользователям доступен блок «Картина дня», который ИИ собирает в режиме реального времени, с самыми важными событиями момента и контекстными подсказками, полезный контент и функциональные мини-сервисы, которые облегчают решение повседневных задач.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co и исполнительный директор портала «Рамблер»:

«”Рамблер” сохраняет статус одного из ключевых медиабрендов Рунета, сочетая традиционные СМИ с инновационными цифровыми решениями. Мы благодарны организаторам и экспертному сообществу за эту награду. Использование GigaChat — это не просто новая реальность, а уже привычная часть нашей жизни, где ИИ стоит на страже интересов человека, помогает ему решить как любую жизненную ситуацию, так и сделать потребление новостей более удобным, чтобы у человека оставалось больше времени на реальную жизнь в офлайне».

Ежегодная бизнес-премия «Компания/Персона года» — уникальное мероприятие для российского делового сообщества, основанное в 1998 году. Премия призвана отмечать успехи компаний и персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.