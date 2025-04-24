Глава ВТБ оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard

Глава ВТБ Андрей Костин пока не видит серьезных перспектив возвращения на российский рынок международных платежных систем Visa и Mastercard.

Об этом он заявил в ходе бизнес-диалога с клиентами.

"Я пока не вижу больших перспектив этого [возвращения на российский рынок Visa и Mastercard]. Сейчас затрагивалась тема, можно ли договориться с китайцами, чтобы вернули работу Union Pay. <…> Вот этот вопрос сейчас обсуждается, в том числе с рядом дружественных стран, по возврату", - сказал он.

Костин отметил, что возвращение Visa и Mastercard если и возможно, то в контексте общего снятия санкций.