Россельхозбанк получил 50% в Avito

Россельхозбанк стал совладельцем Avito, получив 50% в структуре компании, следует из сообщения, сделанного Иваном Тавриным сотрудникам сервиса 24 апреля. Сделка уже прошла согласование Федеральной антимонопольной службы. По словам источников РБК, структура под управлением банка выкупила долю в рамках «коммерческого соглашения», при этом в ней использовались элементы ранее выданного кредита Kismet при покупке Avito у Naspers за 151 млрд рублей в 2022 году.

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«С учетом текущих темпов развития и показателей Avito, стороны не планируют вносить каких-то изменений в действующий формат управления. Банк — финансовый партнер», — сообщил источник РБК. Менеджмент и структура совета директоров останутся без изменений. Основатель Kismet Capital заявил на встрече с командами, что намерен остаться с компанией надолго: «Он ощущает свою близость с компанией и управленческой командой, поэтому он чувствует всю полноту ответственности за то, чтобы с приходом второго акционера не изменился дух и культура компании и намерен быть с Avito всю свою жизнь», — передает один из собеседников.

Сделка, по информации РБК, была подготовлена с конца 2024 года. Как указывает источник, в фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы Avito — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO».

«Россельхозбанк — единственный из крупных российских банков, кто не находится под блокирующими американскими и европейскими санкциями, что позволяет ему финансировать развитие проекта», — объясняет собеседник РБК. Среди приоритетных рынков, которые сейчас рассматривает компания, — Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.

В 2023 году выручка основного юрлица Avito — фирмы «Кех Екоммерц» — достигла 100,9 млрд рублей. Компания развивает семь направлений: товары, недвижимость, авто, работа, услуги, путешествия и реклама. Avito занимает четвертое место в списке самых дорогих интернет-компаний России по версии Forbes с оценкой $4,6 млрд.После покупки в 2022 году, долг Avito сократился с уровня 6 EBITDA до 1 EBITDA. Таврин и Kismet находятся под санкциями США с декабря 2023 года. Новая структура собственности — 50/50 — теоретически снижает влияние «санкционного акционера» в случае выхода на публичный рынок. Среди бенчмарков, на которые ориентируется Avito, собеседник РБК приводит пример как российского «Яндекса», так и международных холдингов схожего профиля — Schibsted, Auto Trader Group и Rightmove.