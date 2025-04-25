Рыночная стоимость объекта может достигать 10 млрд рублей.

До декабря прошлого года санаторием владела одноимённая компания. Она была зарегистрирована в 2014 году. Выписки из Росреестра изучил РБК.

В начале 2000-х годов комплекс под Ялтой принадлежал украинскому олигарху Ринату Ахметову.

15-этажный «Ай-Даниль» построили в 70-е годы прошлого века. Он стал самым высоким зданием такого типа на Южном берегу Крыма. Своё название комплекс получил в честь некогда расположенного здесь дневнегреческого поселения. Санаторий заработал летом 1974 года. Здесь отдыхали члены правительства и их семьи, а также деятели искусства, актёры и певцы. Среди них были Галина Уланова, Эльдар Рязанов, Лев Лещенко, Валентин Зорин и Анатолий Карпов.