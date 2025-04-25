Названы лучшие проекты по маркетингу и рекламе в СЗФО

В Санкт-Петербурге наградили лучшие проекты в сфере маркетинга и рекламы в СЗФО
23 апреля Санкт-Петербург стал столицей креативных и маркетинговых коммуникаций. Специалисты индустрии встретились на конференции Silver Mercury Regions Северо-Запад и церемонии награждения премии Silver Mercury Awards.
Конференцию SM Regions Северо-Запад 2025 посетило более 150 ведущих экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. На лекциях и круглых столах спикеры обсудили актуальные темы для рынка Северо-Запада: B2B-коммуникации, тренды и прогнозы рынка интернет-рекламы, объемы рекламного рынка, PR-эффективность, как выстраивать работу с блогерами эффективно и законно и так далее.
В числе спикеров: Яндекс, «Инженеры события», Befree, Dостаевский, VK, eLama, Теремок, G Communications, ЗАКС Санкт-Петербург, Oasis, АКАР и другие.
«23 апреля Санкт-Петербург стал центром для обмена опытом и экспертизой в области маркетинговых коммуникаций, а также открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов индустрии в рамках деловой программы мероприятия. Фестиваль Silver Mercury Regions - это возможность продемонстрировать местным агентствам свои кейсы и решения, а также стать заметными для рекламодателей - членов жюри премии. Мы очень гордимся тем, что eLama является партнером мероприятия и поддерживает такой значимый проект для рекламного сообщества», - Татьяна Гребенюк, Директор по работе с агентствами в eLama, член организационного комитета SM Regions Северо-Запад.
В рамках фестиваля прошли финальные очные защиты номинантов премии Silver Mercury Regions Северо-Запад. Торжественным аккордом фестиваля стала Церемония награждения. Среди 110 заявок на премию эксперты жюри отметили 46 лучших проектов из в сфере маркетинга и рекламы в 22 номинациях. Победителям вручили награды и почетные золотые, серебряные и бронзовые дипломы.
«На премии мы увидели множество проектов, которые вдохновляют, мотивируют рынок и задают нужный темп для его развития. Silver Mercury Regions Северо-Запад - это наша гордость, в первую очередь, за вклад в индустрию и становление конкурентоспособного регионального рынка маркетинга и PR», - Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад.
Золотыми призерами SM Regions Северо-Запад стали:
- Профитрак: найди работу мечты (G communications)
- Smartavia тут рядом (G communications)
- Третий сезон Международного конкурса генеративных Aiфильмов "MyFilm48" для КАРИ (Павел Перегудов)
- Smartavia: ценности на высоте (G communications)
- Приготовьте блюдо сенсорной кухни с Bravolli (Deasign)
- Корпоративный сайт АО «АЭМтехнологии» с 3Dпрезентацией (ARTW)
- Нефтяные города (G communications)
- Планета, непригодная для жизни (Realweb, Zebra Hero, DIDENOK TEAM)
- Миниприложение с интерактивной игрой «Бинго» (ARTW)
- Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым" (Смешарики)
Гран При наградили агентство G communications с проектом «Smartavia: ценности на высоте».
Именно эти проекты брендов прошли в лонг-лист главной премии Silver Mercury в Москве, которая пройдет в мае.
Все результаты опубликованы на официальном сайте.
Организационный комитет фестиваля:
- Коммуникационное агентство G Communications
- Event-агентство «Инженеры события»
- Компания Oasis
- Сервис eLama