Названы лучшие проекты по маркетингу и рекламе в СЗФО

23 апреля Санкт-Петербург стал столицей креативных и маркетинговых коммуникаций. Специалисты индустрии встретились на конференции Silver Mercury Regions Северо-Запад и церемонии награждения премии Silver Mercury Awards.

© Пресс-служба

Конференцию SM Regions Северо-Запад 2025 посетило более 150 ведущих экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. На лекциях и круглых столах спикеры обсудили актуальные темы для рынка Северо-Запада: B2B-коммуникации, тренды и прогнозы рынка интернет-рекламы, объемы рекламного рынка, PR-эффективность, как выстраивать работу с блогерами эффективно и законно и так далее.

В числе спикеров: Яндекс, «Инженеры события», Befree, Dостаевский, VK, eLama, Теремок, G Communications, ЗАКС Санкт-Петербург, Oasis, АКАР и другие.

© Пресс-служба

«23 апреля Санкт-Петербург стал центром для обмена опытом и экспертизой в области маркетинговых коммуникаций, а также открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов индустрии в рамках деловой программы мероприятия. Фестиваль Silver Mercury Regions - это возможность продемонстрировать местным агентствам свои кейсы и решения, а также стать заметными для рекламодателей - членов жюри премии. Мы очень гордимся тем, что eLama является партнером мероприятия и поддерживает такой значимый проект для рекламного сообщества», - Татьяна Гребенюк, Директор по работе с агентствами в eLama, член организационного комитета SM Regions Северо-Запад.

В рамках фестиваля прошли финальные очные защиты номинантов премии Silver Mercury Regions Северо-Запад. Торжественным аккордом фестиваля стала Церемония награждения. Среди 110 заявок на премию эксперты жюри отметили 46 лучших проектов из в сфере маркетинга и рекламы в 22 номинациях. Победителям вручили награды и почетные золотые, серебряные и бронзовые дипломы.

© Пресс-служба

«На премии мы увидели множество проектов, которые вдохновляют, мотивируют рынок и задают нужный темп для его развития. Silver Mercury Regions Северо-Запад - это наша гордость, в первую очередь, за вклад в индустрию и становление конкурентоспособного регионального рынка маркетинга и PR», - Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад.

Золотыми призерами SM Regions Северо-Запад стали:

Профитрак: найди работу мечты (G communications)

Smartavia тут рядом (G communications)

Третий сезон Международного конкурса генеративных Aiфильмов "MyFilm48" для КАРИ (Павел Перегудов)

Smartavia: ценности на высоте (G communications)

Приготовьте блюдо сенсорной кухни с Bravolli (Deasign)

Корпоративный сайт АО «АЭМтехнологии» с 3Dпрезентацией (ARTW)

Нефтяные города (G communications)

Планета, непригодная для жизни (Realweb, Zebra Hero, DIDENOK TEAM)

Миниприложение с интерактивной игрой «Бинго» (ARTW)

Выставка "Смешарики. Искусство быть круглым" (Смешарики)

Гран При наградили агентство G communications с проектом «Smartavia: ценности на высоте».

© Пресс-служба

Именно эти проекты брендов прошли в лонг-лист главной премии Silver Mercury в Москве, которая пройдет в мае.

Все результаты опубликованы на официальном сайте.

Организационный комитет фестиваля: