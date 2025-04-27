«Ростсельмаш»: конкурировать с Беларусью сложнее, чем с Китаем. Совладелец предприятия Константин Бабкин в интервью «Ъ» пожаловался на неравные условия конкуренции. «Ростсельмаш» напомнил: в Беларуси действуют льготные кредиты, и покупатель может приобрести комбайн белорусской сборки, получив за счёт бюджета соседней страны примерно 15% субсидий в год. На российскую сельхозтехнику привилегий нет, а китайские машины потребителям «не зашли».

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Субсидии из бюджета Беларуси работают: в 2021 году производители соседней страны занимали 17% российского рынка комбайнов, а в 2024 году их доля выросла до 40%. По мнению совладельца «Ростсельмаша» сейчас именно белорусские компании «выдавливают» российских конкурентов с собственного рынка, причём происходит это «за счёт абсолютно неравной конкуренции».

Экспансия китайских производителей пока не столь опасна. По мнению Константина Бабкина, продукция из Поднебесной капризна: ломается в сильную жару и мороз. Также есть проблемы с сервисом. Однако без утильсбора конкурировать с Китаем в долгосрочной перспективе было бы сложно: их продукция на 30% дешевле, а компании быстро учатся. Также утильсбор позволяет российским фирмам не опасаться, что Трамп предоставит льготы John Deer и вынудит отечественных производителей выживать.

Тем не менее в «Ростсельмаше» не видят системной политики, направленной на развитие отрасли. Выпускать сельхозтехнику в России по-прежнему значительно дороже, чем за рубежом, а ситуация для машиностроителей кризисная из-за высоких процентных ставок и затоваривания.