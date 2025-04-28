Tutu решил выйти на IPO

Российский сервис путешествий Tutu.ru планирует выйти на биржу. Ранее у него сменилась структура собственности и он перестраивает стратегию, сообщает РБК.

Изменение структуры владения произошло в 2024 году. Теперь единственным акционером АО «Диджитс» выступает комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «МК Инвестиционные решения 2».

Источника РБК на рынке медиа, банковских структур и индустрии путешествий утверждают, что фактические владельцы Tutu.ru изменились. Покупателем бизнеса, по словам собеседников, выступил один из крупных российских банков. Еще двое настаивают, что сделка была закрыта в интересах лиц, связанных с «Альфа-банком».

Однако в пресс-службе «Альфа-банка» опровергли покупку Tutu.ru, отметив при этом, что банк выступает «одним из ведущих участников рынка TravelTech и уже несколько лет активно развивает инициативы в тревел-направлении».

Ежемесячное количество пользователей Tutu.ru, по собственным данным сервиса, составляет 20 млн в месяц. По информации SimilarWeb, аудитория сайта в марте 2025 года достигла 31,2 млн. В российском сегменте категории «Путешествия и туризм» он занимает первое место. Ранее сообщалось, что он стал крупнейшим рекламодателем в индустрии.