На Ozon начали продавать товары из «Пятерочки» и «Перекрестка»

X5 Group и маркетплейс Ozon запустили совместный пилотный проект по онлайн-доставке товаров из сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Сейчас услуга доступна только в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, но в будущем планируется масштабирование на другие регионы.

Оформить заказ можно через сайт или мобильное приложение Ozon. Виртуальные витрины торговых сетей размещены в разделах «Свежее от продавцов» и «Доставка от 1 часа» сервиса Ozon fresh. За обработку заказов и доставку отвечает X5 Group.

Время доставки зависит от сети и объёма покупки. Продукты из «Пятёрочки» можно получить от 30 минут, из «Перекрёстка» и «Чижика» — от 45 минут. Доставка осуществляется с дарксторов X5 Digital — это складские помещения, адаптированные под сбор заказов без работы с клиентами напрямую.

В рамках тестирования пользователям доступно более 10 тысяч товарных позиций. В ассортимент входят продукты, готовая еда, бренды собственных линеек, а также товары повседневного спроса, такие как бытовая химия и средства личной гигиены.