Российские производители электроники попросили запретить конкурентов

Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющая крупнейших российских производителей электроники, предложила полностью запретить закупку продукции от иностранных конкурентов, в том числе компьютеров, серверов, планшетов, через систему госзакупок. Об этом со ссылкой на протокол совещания Минпромторга от 22 марта пишет «Коммерсантъ».

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Нынешнее законодательство позволяет приобретать зарубежную технику через госзакупки в случае, когда заявку не подал отечественный производитель аналогичной продукции. Для этого госкомпаниям и организация нужно прописать условия таким образом, чтобы исключить возможность участия в тендере конкурентов из России.

Сложившаяся практика не позволяет производителям увеличить выпуск ввиду отсутствия спроса. Сами участники рынка считают, что они уже в состоянии закрыть потребности госструктур.

Впрочем, заказчики не уверены, что такой подход приведет к положительному результату. Например, в «Ростелекоме» предположили, что производителям нужна не монополизация рынка, а долгосрочные контракты со стабильной загрузкой производства. А что касается ограничений в госзакупках, то такие меры стабильность не гарантируют.

Как выяснило издание, министерство поручило ассоциации до 1 июня предоставить перечни производителей вместе с объемом их продукции и наименования продукции для запрета.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен исключить из схемы параллельного импорта ноутбуки и серверы японской компании Fujitsu и американской Hewlett Packard (HP), что должно сократить поставки их продукции в Россию и сделать ее дороже. Такую меру также давно лоббируют отечественные производители, которые не могут увеличить свои продажи из-за невостребованности их техники.

Также глава АНО ВТ Светлана Легостаева призывала сделать иностранную электронику дороже, чем отечественная продукция, потому что иначе развивать продажи своей техники не получается.