Две иностранные авиакомпании возобновят рейсы в Россию

Сразу две иностранные авиакомпании решили возобновить полеты в Россию в мае 2025 года — речь идет о перевозчиках El Al и Vietnam Airlines. Об этом сообщает «КП».

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По сведениям издания, израильская компания El Al начнет с семи полетов в неделю в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. А Vietnam Airlines, который возобновит рейсы в РФ 8 мая, будет летать в столичный Шереметьево из Ханоя по вторникам и четвергам.

Стоимость перелетов El Al на ближайшее время после возвращения в Россию составит от 72 тысяч рублей на человека без багажа туда и обратно. А перелет с Vietnam Airlines обойдется от 51 тысячи рублей.

Ранее авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) тоже решила возобновить полеты в Россию. Уточняется, что пассажирские самолеты начнут летать по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад с 1 мая.