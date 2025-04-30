Российский суд увеличил неустойку для «Нафтогаза»

Российский арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Газпрома» об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с арбитражными расходами.

Согласно определению суда, «Нафтогаз» увеличил свои требования к «Газпрому» до общей суммы 1 млрд 351 млн 885 тыс. 710 долларов, передает ТАСС.

При этом основная сумма долга составляет 1 млрд 305 млн 286 тыс. 965 долларов, а договорные проценты по ставке 0,03% за каждый день просрочки – еще 46 млн 598 тыс. 745 долларов.

Кроме того, «Нафтогаз» также требовал взыскать с «Газпрома» 1 млн 580 тыс. евро в качестве расходов на арбитраж.

В результате суд согласился с позицией «Газпрома» и увеличил сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1 млрд 352 млн долларов и 1 млн 580 тыс. евро.

Ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по требованию Газпрома увеличил неустойку для «Нафтогаза Украины» при нарушении запрета на иск до более 1,3 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.