Российский суд увеличил неустойку для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"

Российский арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Газпрома» об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с арбитражными расходами.

Российский суд увеличил неустойку для «Нафтогаза»
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Согласно определению суда, «Нафтогаз» увеличил свои требования к «Газпрому» до общей суммы 1 млрд 351 млн 885 тыс. 710 долларов, передает ТАСС.

При этом основная сумма долга составляет 1 млрд 305 млн 286 тыс. 965 долларов, а договорные проценты по ставке 0,03% за каждый день просрочки – еще 46 млн 598 тыс. 745 долларов.

Кроме того, «Нафтогаз» также требовал взыскать с «Газпрома» 1 млн 580 тыс. евро в качестве расходов на арбитраж.

В результате суд согласился с позицией «Газпрома» и увеличил сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1 млрд 352 млн долларов и 1 млн 580 тыс. евро.

Ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по требованию Газпрома увеличил неустойку для «Нафтогаза Украины» при нарушении запрета на иск до более 1,3 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.

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