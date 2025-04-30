Бывший топ-менеджер TikTok стал руководителем Apple Music

Apple Music назначила новых со-руководителей сервиса. Ими стали Оле Оберманн, ранее занимавший высокую должность в ByteDance (материнской компании TikTok), и Рэйчел Ньюман, ветеран Apple Music. Эту информацию подтвердило издание Billboard, которое первым опубликовало новость со ссылкой на Music Business Worldwide.

Оле Оберманн ранее занимал должность глобального руководителя по развитию музыкального бизнеса в ByteDance, которую он покинул в начале этого года. Он проработал в китайской компании более пяти лет, начав с позиции вице-президента и глобального руководителя по музыке в TikTok. До прихода в ByteDance Оберманн работал в Warner Music Group в качестве директора по цифровым технологиям и исполнительного вице-президента по стратегии и развитию бизнеса. Ранее он также занимал пост в Sony Music, где занимался заключением лицензионных соглашений с крупными стриминговыми сервисами, такими как Spotify, Apple Music, YouTube и другими.

За время работы Оберманна в TikTok платформа стала одной из ведущих платформ для поиска новой музыки, что значительно повлияло на процессы создания и продвижения музыкального контента. На посту в ByteDance его сменила Трейси Гарднер.

Рэйчел Ньюман, в свою очередь, является ветераном Apple Music. Она работает в стриминговом сервисе более 16 лет, а до нового назначения занимала должность глобального руководителя по контенту и редактуре. В этом году она была включена в список самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии по версии Billboard.