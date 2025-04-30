Бывший топ-менеджер TikTok стал главой одного из популярнейших сервисов Apple

Газета.Ru

Apple Music назначила новых со-руководителей сервиса. Ими стали Оле Оберманн, ранее занимавший высокую должность в ByteDance (материнской компании TikTok), и Рэйчел Ньюман, ветеран Apple Music. Эту информацию подтвердило издание Billboard, которое первым опубликовало новость со ссылкой на Music Business Worldwide.

Бывший топ-менеджер TikTok стал руководителем Apple Music
© globallookpress.com

Оле Оберманн ранее занимал должность глобального руководителя по развитию музыкального бизнеса в ByteDance, которую он покинул в начале этого года. Он проработал в китайской компании более пяти лет, начав с позиции вице-президента и глобального руководителя по музыке в TikTok. До прихода в ByteDance Оберманн работал в Warner Music Group в качестве директора по цифровым технологиям и исполнительного вице-президента по стратегии и развитию бизнеса. Ранее он также занимал пост в Sony Music, где занимался заключением лицензионных соглашений с крупными стриминговыми сервисами, такими как Spotify, Apple Music, YouTube и другими.

За время работы Оберманна в TikTok платформа стала одной из ведущих платформ для поиска новой музыки, что значительно повлияло на процессы создания и продвижения музыкального контента. На посту в ByteDance его сменила Трейси Гарднер.

Рэйчел Ньюман, в свою очередь, является ветераном Apple Music. Она работает в стриминговом сервисе более 16 лет, а до нового назначения занимала должность глобального руководителя по контенту и редактуре. В этом году она была включена в список самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии по версии Billboard.

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