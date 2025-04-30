Россиян предупредили о возможном дефиците чипсов и сухариков летом

Американская компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в ближайшие месяцы. В марте производитель сообщил контрагентам, что в период с мая по июль не может гарантировать стабильные поставки ассортимента снеков, в том числе чипсы Lay's и Cheetos, а также сухарики «Хрустим», из-за сложностей у поставщиков упаковки. Об этом в среду, 30 апреля, сообщило РБК.

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По данным журналистов, PepsiCo направила торговым сетям еще одно уведомление о возможных перебоях в конце апреля. Представитель сети «Лента» подтвердил, что компания получила сообщение.

— Ожидаем незначительных перебоев в поставках, — сообщили в сети.

Согласно источникам агентства, основной причиной сложностей назвали снижение производительности линий. Для того чтобы у продавцов был дополнительный запас на период риска снижения поставок, компания рекомендовала сформировать к 1 мая запас снеков, который покроет спрос по меньшей мере на два месяца продаж, передает РБК.

20 марта глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил запретить продавать чипсы детям, а также сделать их подакцизным товаром. Он напомнил, что еще в 2023 году ВОЗ составила список самых вредных продуктов для здоровья, где чипсы занимали первое место. Также Павлов отметил, что не так давно власти пытались бороться с распространением вредной еды и в результате их действий сахаросодержащие напитки стали облагаться акцизом.