Илон Маск избежит штрафов на $2 млрд из-за своего положения в правительстве США

В новом докладе Сената утверждается, что Илон Маск может избежать более 2 миллиардов долларов потенциальных штрафов и судебных исков, используя свое растущее влияние в Вашингтоне. В докладе, подготовленном сотрудниками постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, говорится, что на момент инаугурации Дональда Трампа Маску и его компаниям грозило не менее 65 возможных судебных разбирательств со стороны 11 федеральных агентств.

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Эти дела, включающие расследования в отношении Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company и xAI, могли стоить компаниям Маска более 2,3 миллиарда долларов. Например, Tesla может понести наказание в размере 1,19 миллиарда долларов за вводящие в заблуждение заявления о своих технологиях автономного вождения, а Neuralink может быть должна 281 миллион долларов за якобы преуменьшение рисков безопасности.

В докладе Маска обвиняют в том, что он использует свои связи в правительстве, чтобы затягивать расследования и избегать ответственности, называя его действия корыстными и опасными.

В ответ на это сенатор Ричард Блюменталь потребовал от компаний Маска объяснить, как они отделяют федеральную работу Маска от расследований, проводимых компанией. Он хочет получить ответы до 11 мая.

Белый дом отверг утверждения доклада, назвав их ложными и политически мотивированными, а пресс-секретарь назвал действия Блюменталя необоснованными.