PepsiCo заявила о риске перебоев поставок снеков в мае-июне из-за проблем с маркировкой

PepsiCo уведомила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в мае-июле, сообщил РБК со ссылкой на документы компании и источники в отрасли. Причина — нехватка упаковки перед запуском маркировки снеков, которая стала обязательной с 1 мая

Ретейлерам в марте и повторно в конце апреля пришли письма, в которых производитель не может гарантировать стабильные объемы продукции, включая бренды Lay’s, Cheetos и сухарики «Хрустим». Получение уведомлений, в частности, подтвердили в торговой сети «Лента», отметив, что ожидают лишь незначительных перебоев. Никаких проблем с поставкой в магазины чипсов и других снеков из-за введения маркировки не будет.

Комментирует замгендиректора Центра развития перспективных технологий — оператора системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов:

«Мы не видим как операторы никаких рисков поставок снековой продукции, включая чипсы и сухарики, в магазины, это обсуждают сами магазины. Никаких перебоев не будет, запас этой продукции огромный в торговых сетях, мы с каждой из них на связи, и с ассоциацией профильной, которая объединяет все сети, на связи. Во-вторых, чипсы имеют длинный срок годности от полугода, и вся эта продукция может продаваться без маркировки, та, что была произведена до. Относительно панических заявлений, я это по-другому назвать не могу, отдельных компаний, включая «Пепси», она единственная компания, которая такие заявления сделала, тут очень все просто. Эксперимент по маркировке шел с июня прошлого года, но компания «Пепси» разместила заказ на типографии только в апреле 2025 года, месяц назад, за месяц до маркировки. В данном случае повезло, что продукция с длинным сроком, что торговые организации заняли более ответственную позицию заняли, увеличили запас, все вовремя подготовились, никаких перебоев с поставками не будет».

Проблема в том, что сильно снижается производительность при выпуске данного вида упаковки, и это влечет за собой удорожание упаковочного материала, говорит председатель экспертного совета Национальной конфедерации упаковщиков России НКПАК Юрий Алпеев:

— Чипсов и попкорна будет хватать, потому что эта маркировка относится к снекам, и проблема, которая возникла, больше организационная и комплексная. Нужно было проблему решать еще раньше и понимать, какие сложности при этом возникают. Я поговорил со специалистами, они пояснили суть проблемы. Проблема заключается в том, что снижается достаточно сильно производительность при производстве данного вида упаковки, и это влечет за собой удорожание упаковочного материала. Крупные компании, как «ПепсиКо», очень ревниво относятся к удорожанию, скорее всего, это процесс согласования, удорожания, куда это будет переноситься — все это привело к тому, что просто было потеряно время на то, чтобы вовремя запустить необходимое количество выпуска объема упаковки. Ситуация временная, она уже повторялась на других видах упаковки с одинаковыми последствиями, что вначале идет неразбериха, а потом эта проблема решается. Здесь был вопрос вложений, кто заберет на себя затраты, связанные с удорожанием маркировки.

— ЦРПТ заявляет, что удорожание в принципе не грозит из-за маркировки.

— Лукавят, потому что производство упаковки, тем более для очень крупных компаний, обычно это низкомаржинальные продукты, и здесь любое удорожание (а в этой ситуации необходимо было приобрести дополнительное оборудование), это оборудование, в комплексе работая в производственных линиях, снижает выработку. Соответственно, потребуется еще дополнительно оборудование к тому оборудованию, на котором выпускается эта продукция. В результате капитальные затраты компаний, которые производят упаковку, резко увеличиваются. Ряд компаний, которые производят продукты, пошли маркировку делать у себя, не типографским способом. Это более рациональный путь, поскольку упаковочные линии сами по себе имеют меньше производительность, чем машины, которые производят упаковку типографским способом. Скорее всего, технологи найдут вариант того, как это надо решать, но вся проблема организационная и коммуникационная. Сама упаковка может подорожать, специалисты называют, что до 20%, на самом деле это речь идет о копейках, обычно упаковка составляет максимум до 10% на такую продукцию, там это доли процентов, скорее всего, это больше игра на ажиотаже».

В Ассоциации компаний розничной торговли ТАСС сказали, что в торговых сетях не ожидается нехватки чипсов в случае возможных временных перебоев в поставках, поскольку продукция, произведенная до 1 мая, может продаваться без маркировки.

Там уточнили, что чипсы имеют довольно длительный срок годности — до шести месяцев, поэтому товарных запасов будет достаточно для удовлетворения спроса.