В Raiffeisen Bank заявили, что не отказываются от планов по продаже бизнеса в РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не отказывается от планов по продаже бизнеса в России. Об этом заявил глава регионального отделения Raiffeisen в федеральной земле Верхняя Австрия Рейнхард Швендтбауэр.

"В нынешней ситуации было принято решение о продаже, оно остается в силе. Какой будет ситуация в случае мира, будет решать уже руководство RBI", - заявил он в интервью газете Die Presse.

По словам Швендтбауэра, банк оказался в сложном положении в связи с конфликтом на Украине. "Надеемся, что вскоре удастся добиться хотя бы временного мира", - отметил он.

Raiffeisenbank Russia работает в РФ с 1996 года и является дочерней структурой RBI - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.

В апреле британская газета Financial Times сообщала, что RBI якобы приостановила продажу подразделения в РФ "на фоне сближения России и США".